AliExpress попал в «чёрный список» пиратских рынков США

Китайские власти назвали решение американских торговых властей политизированным. Как подчеркнули в МИД страны, Китай уделяет большое внимание вопросам, которые касаются прав на интеллектуальную собственность. Представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь также потребовал от США немедленно прекратить политизировать торгово-экономические отношения и создать для компаний из КНР справедливые условия работы.

USTR ведёт список пиратских рынков с 2011 года. Целью его создания была названа помощь заинтересованным сторонам в защите прав на интеллектуальную собственность. Только за прошлый год в «чёрный список» попали 42 онлайн-платформы и 35 физических рынков. По мнению властей США, все эти компании и организации либо непосредственно участвуют в продаже поддельной продукции, либо содействуют торговле контрафактом.

Ранее из-за опасений в распространении коронавируса власти Китая призывали жителей отказаться от получения посылок из регионов с высоким уровнем заражения COVID-19. Также с 25 января был ужесточён режим проверки почтовых отправлений внутри страны в связи с проведением зимней Олимпиады.