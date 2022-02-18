AliExpress попал в «чёрный список» пиратских рынков США
Правительственное агентство США по торговле (USTR) внесло крупнейший в мире онлайн-магазин AliExpress в список пиратских рынков. Под санкции также попала соцсеть WeChat. Оба ресурса принадлежат китайским компаниям Alibaba и Tencent, соответственно. Как пишет The Wall Street Journal, их обвинили в содействии продаже контрафактной продукции.
Торговое представительство США отметило, что на AliExpress значительно увеличилось количество подделок. При этом на онлайн-площадке продают товары, которые рекламируются как оригинальные, но с явными признаками кустарного производства. Соцсеть WeChat, наравне с AliExpress, стала одной из крупнейших платформ для контрафактных товаров, считают в USTR.
Китайские власти назвали решение американских торговых властей политизированным. Как подчеркнули в МИД страны, Китай уделяет большое внимание вопросам, которые касаются прав на интеллектуальную собственность. Представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь также потребовал от США немедленно прекратить политизировать торгово-экономические отношения и создать для компаний из КНР справедливые условия работы.
USTR ведёт список пиратских рынков с 2011 года. Целью его создания была названа помощь заинтересованным сторонам в защите прав на интеллектуальную собственность. Только за прошлый год в «чёрный список» попали 42 онлайн-платформы и 35 физических рынков. По мнению властей США, все эти компании и организации либо непосредственно участвуют в продаже поддельной продукции, либо содействуют торговле контрафактом.
Ранее из-за опасений в распространении коронавируса власти Китая призывали жителей отказаться от получения посылок из регионов с высоким уровнем заражения COVID-19. Также с 25 января был ужесточён режим проверки почтовых отправлений внутри страны в связи с проведением зимней Олимпиады.
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