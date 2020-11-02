Алиев заявил о взятии под контроль восьми сел в трех районах вокруг Карабаха

Ранее Алиев заявил, что обращение премьер-министра Армении к президенту России с просьбой о военной поддержке «неприемлемо». Он попросил Владимира Путина сохранять нейтралитет. Алиев заявил, что у Армении нет оснований просить о помощи Россию, так как военные действия на территории этой республики не проводятся и не планируются.



