Алиев заявил о взятии под контроль восьми сел в трех районах вокруг Карабаха
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы страны взяли под контроль восемь сел в трех районах Нагорного Карабаха.
Он уточнил в Твиттере, что это села в Зангиланском, Джебраильском и Губадлинском районах.
Ранее Алиев заявил, что обращение премьер-министра Армении к президенту России с просьбой о военной поддержке «неприемлемо». Он попросил Владимира Путина сохранять нейтралитет. Алиев заявил, что у Армении нет оснований просить о помощи Россию, так как военные действия на территории этой республики не проводятся и не планируются.
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