Алиев призвал Путина сохранять нейтралитет в карабахском конфликте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обращение премьер-министра Армении к президенту России с просьбой о военной поддержке «неприемлемо», сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

В Баку призвали Россию, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, сохранять нейтралитет в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. «Мы побеждаем врага на наших землях, освобождая от армянской оккупации и не атакуем территорию Армении», - подчеркнул Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что обратившись к России, Пашинян признался в поражении. Алиев заявил, что армянскому обществу стоит оказать на руководство страны давление, чтобы «остановить эту войну».

Ранее премьер-министр Армении Пашинян обратился к президенту РФ Путину с просьбой начать консультации с целью определения вида и объёма возможной помощи для обеспечения безопасности Армении. В Москве подтвердили приверженность РФ союзническим обязательствам и Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, и готовы оказать Еревану необходимую помощь, но только в случае, если боевые действия будут перенесены непосредственно на территорию Армении.

