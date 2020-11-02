Алиев призвал Путина сохранять нейтралитет в карабахском конфликте
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обращение премьер-министра Армении к президенту России с просьбой о военной поддержке «неприемлемо», сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
В Баку призвали Россию, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, сохранять нейтралитет в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. «Мы побеждаем врага на наших землях, освобождая от армянской оккупации и не атакуем территорию Армении», - подчеркнул Алиев.
Президент Азербайджана отметил, что обратившись к России, Пашинян признался в поражении. Алиев заявил, что армянскому обществу стоит оказать на руководство страны давление, чтобы «остановить эту войну».
Ранее премьер-министр Армении Пашинян обратился к президенту РФ Путину с просьбой начать консультации с целью определения вида и объёма возможной помощи для обеспечения безопасности Армении. В Москве подтвердили приверженность РФ союзническим обязательствам и Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, и готовы оказать Еревану необходимую помощь, но только в случае, если боевые действия будут перенесены непосредственно на территорию Армении.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+18 257 / сут.
Умерли
28 473+238 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+10 360 / сут.
- Из-за пожара от взрывов газовых баллонов на юге Москвы перекрыто движение транспорта
- Путин высоко оценил эффективность системы здравоохранения в пандемию
- Алиев призвал Путина сохранять нейтралитет в карабахском конфликте
- Ангар с газовыми баллонами загорелся на юге Москве. Видео
- Писатель-фантаст Кира Измайлова найдена мертвой в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru