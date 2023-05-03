Алиев пригрозил Армении изоляцией

В случае отказа Армении от своей стратегии Баку оставляет за собой право принять меры, причем Алиев уточнил, что никаких мер, кроме дипломатических, Азербайджан предпринимать не будет.

«Не будет никакого мира, никаких коммуникаций, и Армения снова будут изолирована», - сказал он.

Алиев добавил, что ОБСЕ за 28 лет конфликта не сделала ничего полезного в карабахском конфликте.

