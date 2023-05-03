Алиев пригрозил Армении изоляцией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригрозил Армении транспортной изоляцией, если Ереван вновь попытается включить неподконтрольные Баку районы Карабаха в мирный договор. Его слова приводит РИА Новости.

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В случае отказа Армении от своей стратегии Баку оставляет за собой право принять меры, причем Алиев уточнил, что никаких мер, кроме дипломатических, Азербайджан предпринимать не будет.

«Не будет никакого мира, никаких коммуникаций, и Армения снова будут изолирована», - сказал он.

Алиев добавил, что ОБСЕ за 28 лет конфликта не сделала ничего полезного в карабахском конфликте.

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ФОТО: РИА Новости
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