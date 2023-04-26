В Минобороны сообщили о смене командующего российскими миротворцами в Карабахе

Новым командующим российскими миротворцами в Карабахе назначен зам главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Ленцов, сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

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Он сменит на этом посту генерал-майора Андрея Волкова.

По сообщению армянских СМИ, новый командующий много лет проработал вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и входит в круг его доверенных лиц. Он прибудет в регион уже самые ближайшие дни.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос Лачинского коридора может быть скоро урегулирован, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:КавказМиротворцыНагорный КарабахМинобороны РФ

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