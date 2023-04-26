В Минобороны сообщили о смене командующего российскими миротворцами в Карабахе

Он сменит на этом посту генерал-майора Андрея Волкова.

По сообщению армянских СМИ, новый командующий много лет проработал вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и входит в круг его доверенных лиц. Он прибудет в регион уже самые ближайшие дни.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос Лачинского коридора может быть скоро урегулирован, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

