В Минобороны сообщили о смене командующего российскими миротворцами в Карабахе
Новым командующим российскими миротворцами в Карабахе назначен зам главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Ленцов, сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.
Он сменит на этом посту генерал-майора Андрея Волкова.
По сообщению армянских СМИ, новый командующий много лет проработал вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и входит в круг его доверенных лиц. Он прибудет в регион уже самые ближайшие дни.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос Лачинского коридора может быть скоро урегулирован, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru