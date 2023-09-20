Алиев: позиция Еревана дает надежду на мир

По его словам, не далек тот день, когда Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашение и три страны Закавказья начнут сотрудничать.

В то же время Алиев подчеркнул, что его страна не потерпит никакого диктата.

«Азербайджан восстановил свой суверенитет», - заключил президент республики.

Ранее Алиев назвал условием завершения операции в Карабахе разоружение военных Армении, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

