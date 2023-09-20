Алиев: позиция Еревана дает надежду на мир
20 сентября 202321:38
Позиция Еревана дает надежду на мир в Нагорном Карабахе, заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обращения к нации, передает ТАСС.
По его словам, не далек тот день, когда Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашение и три страны Закавказья начнут сотрудничать.
В то же время Алиев подчеркнул, что его страна не потерпит никакого диктата.
«Азербайджан восстановил свой суверенитет», - заключил президент республики.
Ранее Алиев назвал условием завершения операции в Карабахе разоружение военных Армении, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru