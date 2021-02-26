Алиев: Пашинян привел Армению к разрухе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян привел свою страну в бездну и разруху, передает РИА Новости.
Алиев также отметил, что происходящие в Армении события подрывают ее государственность, однако добавил, что это внутренне дело Армении.
Как сообщалось ранее, около двухсот противников Пашиняна остались ночевать у парламента в Ереване в ночь на пятницу.
Протестующие в Ереване в ночь на пятницу выстроили баррикады и закрыли проспект Баграмяна с двух сторон. Кроме того, по его словам, оппозиционеры устанавливают палатки и жгут костры. Они намерены продолжать протесты до тех пор, пока премьер-министр Никол Пашинян не покинет свой пост.
Ранее в четверг глава Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян призвал премьер-министра уйти в отставку. Пашинян, в свою очередь, назвал выступление военных попыткой переворота и заявил, что вопрос его ухода должен решить народ. Кроме того, премьер заявил, что если президент Армении Армен Саркисян не подпишет предложение об увольнении Гаспаряна, то присоединится к госперевороту.
Акции протеста с призывами к отставке Пашиняна не прекращаются с 10 ноября 2020 года, когда было подписано трехстороннее соглашение с Азербайджаном при участии российской стороны о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе. Президент Армении на фоне протестов ранее призывал провести досрочные парламентские выборы.
Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в эфире НСН напомнил, что политические протесты уже не первый раз приводят к смене власти в Армении.
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