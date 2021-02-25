Пашинян позвонил Путину по поводу ситуации в Армении
Президент России Владимир Путин в разговоре с главой правительства Армении Николом Пашиняном призвал стороны к сдержанности, высказался за сохранения порядка и урегулирование ситуации в рамках закона, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Как уточняет РИА Новости, разговор состоялся по инициативе армянской стороны.
Ранее глава Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян призвал премьер-министра уйти в отставку. Пашинян, в свою очередь, назвал выступление военных попыткой переворота и заявил, что вопрос его ухода должен решить народ. Кроме того, премьер заявил, что если президент Армении Армен Саркисян не подпишет предложение об увольнении Гаспаряна, то присоединится к госперевороту.
Акции протеста с призывами к отставке Пашиняна не прекращаются с 10 ноября 2020 года, когда было подписано трехстороннее соглашение с Азербайджаном при участии российской стороны о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе. Президент Армении Армен Саркисян на фоне протестов ранее призывал провести досрочные парламентские выборы.
Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в эфире НСН напомнил, что политические протесты уже не первый раз приводят к смене власти в Армении.
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