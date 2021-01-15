Алиев отправился с визитом в город Шуша в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева решили посетить город Шуша в Нагорном Карабахе. Соответствующие видео выложила в пятницу в Instagram супруга Алиева.
На видео президент находится за рулем автомобиля и рассказывает, что в путь они отправились рано утром.
Город Шуша перешел под контроль Баку 8 ноября 2020 года. На прошлой неделе Алиев объявил этот город культурной столицей Азербайджана.
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в отставке Виктор Мураховский в беседе с НСН заявил, что винить одного премьер-министра Никола Пашиняна в поражении армян нельзя.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru