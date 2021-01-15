Алиев отправился с визитом в город Шуша в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева решили посетить город Шуша в Нагорном Карабахе. Соответствующие видео выложила в пятницу в Instagram супруга Алиева.

На видео президент находится за рулем автомобиля и рассказывает, что в путь они отправились рано утром.

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Город Шуша перешел под контроль Баку 8 ноября 2020 года. На прошлой неделе Алиев объявил этот город культурной столицей Азербайджана.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в отставке Виктор Мураховский в беседе с НСН заявил, что винить одного премьер-министра Никола Пашиняна в поражении армян нельзя.


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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Нагорный КарабахАзербайджан
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