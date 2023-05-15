Александр Лукашенко появился на публике впервые с 9 мая

Также была опубликована фотография белорусского лидера в военной форме. Отмечается, что это его первое появление на публике впервые с 9 мая.

Как пишет БелТА, в ходе посещения Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО Лукашенко заслушал доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил о болезни президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает RT.

