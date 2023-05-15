Александр Лукашенко появился на публике впервые с 9 мая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил командный пункт ВВС и войск ПВО республики, сообщает Telegram-канал «Пул первого».
Также была опубликована фотография белорусского лидера в военной форме. Отмечается, что это его первое появление на публике впервые с 9 мая.
Как пишет БелТА, в ходе посещения Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО Лукашенко заслушал доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил о болезни президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает RT.
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