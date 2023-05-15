Лукашенко заявил, что белорусская армия находится в повышенной готовности

Во время посещения Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО он отметил, что это связано с событиями в Брянской области в РФ.

«Трое суток после событий рядом с нами - я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены реагировать», - подчеркнул белорусский лидер, указав, что обстановка не критическая, «но есть настораживающие факторы».

Ранее в Брянской области потерпел крушение вертолет Ми-8, а также разбился истребитель Су-34, пишут «Известия».

