Лукашенко заявил, что белорусская армия находится в повышенной готовности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские войска уже на протяжении нескольких суток находятся в состоянии повышенной боевой готовности, передаёт БелТА.

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Во время посещения Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО он отметил, что это связано с событиями в Брянской области в РФ.

«Трое суток после событий рядом с нами - я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены реагировать», - подчеркнул белорусский лидер, указав, что обстановка не критическая, «но есть настораживающие факторы».

Ранее в Брянской области потерпел крушение вертолет Ми-8, а также разбился истребитель Су-34, пишут «Известия».

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ФОТО: скриншот с видео
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