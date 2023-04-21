Албания отменила «летний» безвизовый режим для граждан РФ

В посольстве республики в РФ указали, что решение было принято в соответствии с поправками Совета министров.

«Таким образом, для посещения Республики Албания необходимо оформить визу в соответствии с целью поездки», - указали в посольстве.

Ранее директор консульского департамента российского МИД Алексей Климов заявил, что Россия и Китай готовят новое соглашение о безвизовых групповых поездках, сообщает RT.