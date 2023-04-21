Албания отменила «летний» безвизовый режим для граждан РФ
21 апреля 202315:55
Власти Албании отменил безвизовый режим для туристов из России, ранее действовавший ежегодно в период с 1 мая по 30 сентября, сообщает ТАСС.
В посольстве республики в РФ указали, что решение было принято в соответствии с поправками Совета министров.
«Таким образом, для посещения Республики Албания необходимо оформить визу в соответствии с целью поездки», - указали в посольстве.
Ранее директор консульского департамента российского МИД Алексей Климов заявил, что Россия и Китай готовят новое соглашение о безвизовых групповых поездках, сообщает RT.
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21 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru