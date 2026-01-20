Мурашко: В РФ младенческая смертность достигла исторического минимума
Младенческая смертность в России в прошлом году упала до исторического минимума. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает РИА Новости.
«В последние годы... удалось достичь беспрецедентных результатов - исторический минимум младенческой смертности составил 3,6 промилле за 2025 год», - указал глава Миндзрава.
Мурашко подчеркнул, что это стало итогом совместной работы специалистов всех отраслей системы здравоохранения.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что показатели смертности на российских дорогах снизились почти на 25% за пять лет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Затулин объяснил, почему СНГ ничего не потеряет после выхода Молдавии
- «Злорадствовать - последнее дело!»Губерниев объяснил финансовые проблемы медиафутбола
- Суд назначил компенсацию Безрукову за продажу масок с его изображением
- Мурашко: В РФ младенческая смертность достигла исторического минимума
- Доставка отбирает деньги: Почему в Москве массово закрываются бары и рестораны
- СМИ: Норвежцев призвали готовиться к реквизиции в случае войны с Россией
- При задержании ликвидировали жителя Ставрополья, готовившего теракты против военных
- «Готов лопнуть»: Застройщиков предупредили о «мыльном пузыре» на рынке жилья
- Трамп высказал мнение, что НАТО существует благодаря ему
- Без связи, электричества и навигации: Чем опасна рекордная магнитная буря
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru