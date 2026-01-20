Мурашко: В РФ младенческая смертность достигла исторического минимума

Младенческая смертность в России в прошлом году упала до исторического минимума. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

«В последние годы... удалось достичь беспрецедентных результатов - исторический минимум младенческой смертности составил 3,6 промилле за 2025 год», - указал глава Миндзрава.

Мурашко подчеркнул, что это стало итогом совместной работы специалистов всех отраслей системы здравоохранения.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что показатели смертности на российских дорогах снизились почти на 25% за пять лет.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
