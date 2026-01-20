СМИ: Норвежцев призвали готовиться к реквизиции в случае войны с Россией

Военные Норвегии предупредили жителей страны о возможной реквизиции имущества в случае боевых действий с Россией. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, граждан Норвегии предупредили, что «военные могут изъять их дома или транспорт, если начнется война с Россией». Жителям страны отправили тысячи соответствующих писем, отмечает RT.

Как сообщил глава логистической организации ВС Норвегии Андрес Йернберг, страна «оказалась в самой серьезной ситуации в области политики безопасности со времен Второй мировой войны». В связи с этим общество должно быть готово к кризисам в обороне.

Ранее министерство иностранных дел Норвегии объявило набор сотрудников со знанием русского языка, российской культуры и истории для защиты интересов королевства.

