СМИ: Норвежцев призвали готовиться к реквизиции в случае войны с Россией
Военные Норвегии предупредили жителей страны о возможной реквизиции имущества в случае боевых действий с Россией. Об этом сообщает The Telegraph.
По данным издания, граждан Норвегии предупредили, что «военные могут изъять их дома или транспорт, если начнется война с Россией». Жителям страны отправили тысячи соответствующих писем, отмечает RT.
Как сообщил глава логистической организации ВС Норвегии Андрес Йернберг, страна «оказалась в самой серьезной ситуации в области политики безопасности со времен Второй мировой войны». В связи с этим общество должно быть готово к кризисам в обороне.
Ранее министерство иностранных дел Норвегии объявило набор сотрудников со знанием русского языка, российской культуры и истории для защиты интересов королевства.
