При задержании ликвидировали жителя Ставрополья, готовившего теракты против военных

Житель Ставропольского края, готовивший теракты против военнослужащих, ликвидирован сотрудниками ФСБ при задержании. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.

Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия по установлению обстоятельств подготовки теракта в отношении военнослужащих Минобороны, который в декабре предотвратили в Ставрополе. В результате был выявлен россиянин, житель Кисловодска 1982 года рождения. При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и был нейтрализован ответным огнем. Никто из правоохранителей и мирных граждан не пострадал.

По данным силовиков, ранее злоумышленник по заданию спецслужб Украины заложил в тайник взрывное устройство. С его помощью террористка, задержанная с поличным, пыталась заминировать автомобиль на автостоянке у воинской части Минобороны.

В декабре в Ставрополе предотвратили подрыв машины офицера Минобороны. Теракт по заданию Киева готовила 18-летняя девушка, попавшая под влияние склонивших ее к преступлению телефонных мошенников, пишет «Свободная пресса».

