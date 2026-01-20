Трамп высказал мнение, что НАТО существует благодаря ему
20 января 202610:08
Президент США Дональд Трамп считает, что НАТО не существовало бы без его вклада. Об этом американский лидер заявил журналистам.
По словам главы Белого дома, он сделал для Североатлантического альянса «больше, чем кто-либо еще».
«Я не думаю, что у нас сейчас была бы НАТО», - указал Трамп.
Ранее президент США усомнился, что альянс пришел бы на помощь Вашингтону в случае необходимости, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Редкая случайность? В отрасли удивились недоплатам в «Аэрофлоте»
- При задержании ликвидировали жителя Ставрополья, готовившего теракты против военных
- «Готов лопнуть»: Застройщиков предупредили о «мыльном пузыре» на рынке жилья
- Трамп высказал мнение, что НАТО существует благодаря ему
- Без связи, электричества и навигации: Чем опасна рекордная магнитная буря
- Главу подмосковного Звездного городка подозревают в получении крупной взятки
- Трамп: Гренландия имеет первостепенное значение для безопасности США
- Минобороны организовало отбор граждан в Войска беспилотных систем
- Трамп пригрозил пошлинами на вино из-за отказа Макрона войти в «Совет мира»
- Стоимость золота на бирже обновила исторический максимум
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru