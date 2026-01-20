Трамп высказал мнение, что НАТО существует благодаря ему

Президент США Дональд Трамп считает, что НАТО не существовало бы без его вклада. Об этом американский лидер заявил журналистам.

Столтенберг допустил, что США могут покинуть НАТО

По словам главы Белого дома, он сделал для Североатлантического альянса «больше, чем кто-либо еще».

«Я не думаю, что у нас сейчас была бы НАТО», - указал Трамп.

Ранее президент США усомнился, что альянс пришел бы на помощь Вашингтону в случае необходимости, пишет «Свободная пресса».

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:НАТОСШАДональд Трамп

