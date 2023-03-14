Акции американских банков дешевеют из-за ситуации вокруг Silicon Valley Bank
Акции ряда банков США значительно дешевеют на фоне ситуации вокруг Silicon Valley Bank, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
Так, стоимость акций Western Alliance упала на 44,16%, до 27,55 доллара за бумагу. При этом в ходе торгов акции обваливались более чем на 80%.
Бумаги First Republic Bank дешевеют на 58,93%, до 33,58 долларов. Ранее торги бумагами Western Alliance, First Republic и ряда других банков пришлось приостановить из-за высокой волатильности.
Американские банки Signature Bank и Silicon Valley Bank оставляют доступными все депозиты для вкладчиков, чтобы держатели смогли получить свои деньги, опасности набегов на банки, как было во времена Великой депрессии в 30-е годы, не будет, заявил экс-глава Центробанка РФ Сергей Дубинин в разговоре с НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 268 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+9 476 / сут.
- В США не исключили войну с Россией
- Вашингтон призвал Си Цзиньпина к контакту с Зеленским
- Акции американских банков дешевеют из-за ситуации вокруг Silicon Valley Bank
- Зеленский назвал бои в Донбассе решающими для Украины
- AUKUS: действия РФ, КНР, КНДР угрожают Индо-Тихоокеанскому региону
- Упавшая с крыши глыба льда обрушила балконы дома в Серове
- МИД РФ: Россия и Иран достигли рекордных показателей в товарообороте
- Выписаны россияне, попавшие в автоаварию в Белоруссии
- С 15 марта возобновится выдача всех китайских виз для иностранцев
- Россиянин Сарана выиграл чемпионат Европы по шахматам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru