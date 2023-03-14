Акции американских банков дешевеют из-за ситуации вокруг Silicon Valley Bank

Акции ряда банков США значительно дешевеют на фоне ситуации вокруг Silicon Valley Bank, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Байден обвинил администрацию Трампа в проблемах банков

Так, стоимость акций Western Alliance упала на 44,16%, до 27,55 доллара за бумагу. При этом в ходе торгов акции обваливались более чем на 80%.

Бумаги First Republic Bank дешевеют на 58,93%, до 33,58 долларов. Ранее торги бумагами Western Alliance, First Republic и ряда других банков пришлось приостановить из-за высокой волатильности.

Американские банки Signature Bank и Silicon Valley Bank оставляют доступными все депозиты для вкладчиков, чтобы держатели смогли получить свои деньги, опасности набегов на банки, как было во времена Великой депрессии в 30-е годы, не будет, заявил экс-глава Центробанка РФ Сергей Дубинин в разговоре с НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: форекс, инвесторы, биржа
ТЕГИ:СШАБанкиАкции
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры