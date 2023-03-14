Акции американских банков дешевеют из-за ситуации вокруг Silicon Valley Bank

Так, стоимость акций Western Alliance упала на 44,16%, до 27,55 доллара за бумагу. При этом в ходе торгов акции обваливались более чем на 80%.

Бумаги First Republic Bank дешевеют на 58,93%, до 33,58 долларов. Ранее торги бумагами Western Alliance, First Republic и ряда других банков пришлось приостановить из-за высокой волатильности.

Американские банки Signature Bank и Silicon Valley Bank оставляют доступными все депозиты для вкладчиков, чтобы держатели смогли получить свои деньги, опасности набегов на банки, как было во времена Великой депрессии в 30-е годы, не будет, заявил экс-глава Центробанка РФ Сергей Дубинин в разговоре с НСН.

