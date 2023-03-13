Байден обвинил администрацию Трампа в проблемах банков

По словам Байдена, ранее были введены жесткие требования к банкам, чтобы кризис, который был в 2008 году, снова не повторился. Однако, указал президент, администрация Трампа отменила некоторые из таких требований.

Ранее экс-глава Центробанка РФ Сергей Дубинин в разговоре с НСН отмечал, что американские банки Signature Bank и Silicon Valley Bank оставляют доступными все депозиты для вкладчиков, чтобы держатели смогли получить свои деньги. По его словам, опасности набегов на банки, как было во времена Великой депрессии в 30-е годы, не будет.

