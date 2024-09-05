В США арестовали продюсера, заработавшего $10 млн на стримингах с помощью ИИ
В США арестовали музыкального продюсера по обвинению в мошенничестве, передает Rolling Stone.
По данным следствия, продюсер заработал свыше 10 миллионов долларов на стримингах, используя композиции, созданные искусственным интеллектом.
Так, житель Северной Каролины создал тысячи фейковых аккаунтов на стриминговых платформах Spotify, Amazon Music и Apple Music. С помощью профилей он автоматически накручивал до 661 тысячи ежедневных прослушиваний своих треков. Таким образом музыканту удавалось обходить системы обнаружения мошенничества.
Ранее основатель музыкального лейбла BGW и букинг-агент фестиваля V-Rox в странах АТР Павел Лопатин заявил, что российским электронным музыкантам нужно создать толчок для того, чтобы они ездили с концертами в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и популяризировали свое творчество, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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