Обладатель «Оскара» Том Хэнкс заявил, что снялся только в четырёх хороших фильмах

По его словам, в его фильмографии только четыре хороших кинокартины, однако какие именно он не уточнил.

«Я снялся в большом количестве фильмов и, по-моему, четыре из них довольно хороши», — сказал Хэнкс, на счету которого более ста проектов.

Звезда таких фильмов, как «Спасти рядового Райана», «Изгой», «Зеленая миля» и многих других, также признался, что в свои 66 лет по-прежнему считает чудом процесс воплощения идеи в мерцающее изображение на экране.

Том Хэнкс дважды становился победителем премии «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за картины «Филадельфия» и «Форрест Гамп», также на его счету пять премий «Золотой глобус», семь «Эмми» и множество других наград.

Ранее в США прошло неофициальное открытие первого в мире музея «Оскара», на который Том Хэнкс вместе с актрисой Аннетт Бенинг и исполнительным председателем студии Уолта Диснея Робертом Айгером организовали сбор средств, передаёт ОТР.

