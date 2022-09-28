Обладатель «Оскара» Том Хэнкс заявил, что снялся только в четырёх хороших фильмах

Американский актёр и продюсер Том Хэнкс заявил, что снялся в большом количестве фильмов, но хорошими считает только некоторые из них, пишет Independent.

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По его словам, в его фильмографии только четыре хороших кинокартины, однако какие именно он не уточнил.

«Я снялся в большом количестве фильмов и, по-моему, четыре из них довольно хороши», — сказал Хэнкс, на счету которого более ста проектов.

Звезда таких фильмов, как «Спасти рядового Райана», «Изгой», «Зеленая миля» и многих других, также признался, что в свои 66 лет по-прежнему считает чудом процесс воплощения идеи в мерцающее изображение на экране.

Том Хэнкс дважды становился победителем премии «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за картины «Филадельфия» и «Форрест Гамп», также на его счету пять премий «Золотой глобус», семь «Эмми» и множество других наград.

Ранее в США прошло неофициальное открытие первого в мире музея «Оскара», на который Том Хэнкс вместе с актрисой Аннетт Бенинг и исполнительным председателем студии Уолта Диснея Робертом Айгером организовали сбор средств, передаёт ОТР.

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ФОТО: Dick Thomas Johnson//commons.wikimedia.org
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