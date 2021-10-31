Аксенов предсказал судьбу скифского золота в случае передачи Украине
В случае передачи скифского золота Украине оно будет утеряно для общественности и окажется в частной коллекции, сообщил в эфире НТВ глава Крыма Сергей Аксенов.
«Все, что попадает на ответственное хранение украинским чиновникам, — пишите письма», — сказал чиновник. По словам политика, почти все украинские руководители занимались поисков артефактов с помощью черных археологов. Как считает Аксенов, если скифское золото будет передано Киеву, то оно окажется в частной коллекции дома у украинского президента Владимира Зеленского. «Вот это, наверное, и будет их победа», — предположил Аксенов.
26 октября Апелляционный суд в Амстердаме признал собственностью Украины и постановил передать Киеву скифское золото, в 2014 году вывезенное из четырех крымских музеев на выставку в Нидерланды. После присоединения Крыма к России права на коллекцию из почти двух тысяч предметов заявили не только культурные учреждения, но и Украина. Российская сторона намерена обжаловать решение суда.
Зеленский после решения суда в Амстердаме о передаче Киеву скифского золота из музеев Крыма заявил, что после коллекции артефактов Украина вернет и сам Крым.
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