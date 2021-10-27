Песков оценил заявления Зеленского о «возвращении» Крыма после скифского золота
Слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма являются «заявлением о территориальных притязаниях», считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Зеленский после решения суда в Амстердаме о передаче Киеву скифского золота из музеев Крыма заявил, что после коллекции артефактов Украина вернет и сам Крым.
По словам представителя Кремля, подобные высказывания украинского президента «могут иметь негативные последствия».
«Что касается скифского золота, то предстоит самым тщательным образом проанализировать дальнейшие судебные перспективы по отстаиванию наших интересов и затем выполнить те юридические процедуры, которые возможны для продолжения этого процесса», — цитирует Пескова ТАСС.
Во вторник Апелляционный суд в Амстердаме признал собственностью Украины и постановил передать Киеву скифское золото, в 2014 году вывезенное из четырех крымских музеев на выставку в Нидерланды. После присоединения Крыма к России права на коллекцию из почти двух тысяч предметов заявили не только культурные учреждения, но и Украина. Российская сторона намерена обжаловать решение суда.
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