«Академик Черский» начал укладку труб «Северного потока — 2» у берегов Дании
Трубоукладчик «Академик Черский» приступил к укладке трубопровода «Северный поток – 2» в водах Дании. Об этом сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG, передает ТАСС.
В компании отметили, что судно приступило к укладке трубы после успешного прохождения морских испытаний.
Укладку трубы продолжает также баржа «Фортуна», приступившая к этим работам ранее.
В воскресенье вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что работа по завершению строительства «Северного потока – 2» продолжается, выразив уверенность, что она будет завершена.
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