«Академик Черский» начал укладку труб «Северного потока — 2» у берегов Дании

В компании отметили, что судно приступило к укладке трубы после успешного прохождения морских испытаний.

Укладку трубы продолжает также баржа «Фортуна», приступившая к этим работам ранее.

В воскресенье вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что работа по завершению строительства «Северного потока – 2» продолжается, выразив уверенность, что она будет завершена.



