«Академик Черский» начал укладку труб «Северного потока — 2» у берегов Дании

Трубоукладчик «Академик Черский» приступил к укладке трубопровода «Северный поток – 2» в водах Дании. Об этом сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG, передает ТАСС.

Меркель поддержала «Северный поток-2»

В компании отметили, что судно приступило к укладке трубы после успешного прохождения морских испытаний.

Укладку трубы продолжает также баржа «Фортуна», приступившая к этим работам ранее.

В воскресенье вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что работа по завершению строительства «Северного потока – 2» продолжается, выразив уверенность, что она будет завершена.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный Поток-2
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры