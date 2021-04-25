Новак прокомментировал достройку «Северного потока 2»

Ранее вице-премьер со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2 AG сообщил о завершении проекта в 2021 году. При этом он подчеркнул, что только Nord Stream 2 AG, реализующая строительство, обладает максимально точной информацией о возможности окончания строительства.

По данным Nord Stream 2 AG на 31 марта, построено 95% газопровода «Северный поток 2» - 2339 км, осталось 5% - около 121 км.

Ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага заявлял, что РФ может достроить «Северный поток-2» и пустить первые объемы газа в сторону Германии летом 2021 года.

