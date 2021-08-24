Airbnb разместит 20 тыс. афганских беженцев
Около 20 тысяч афганцев смогут поселиться в жилье, которое сдается в разных странах на платформе сервиса Airbnb. Об этом на своей странице в Twitter сообщил исполнительный директор компании Брайан Чески.
По его словам, размещение оплатит компания, а жилье предоставят пользователи сервиса.
Для реализации мероприятий по размещению беженцев компания будет сотрудничать с неправительственными организациями.
У Турции нет возможности принять даже одного беженца из Афганистана. Соответствующее заявление ранее сделал пресс-секретарь правящей в стране Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.
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