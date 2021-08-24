Airbnb разместит 20 тыс. афганских беженцев

Около 20 тысяч афганцев смогут поселиться в жилье, которое сдается в разных странах на платформе сервиса Airbnb. Об этом на своей странице в Twitter сообщил исполнительный директор компании Брайан Чески.

По его словам, размещение оплатит компания, а жилье предоставят пользователи сервиса.