В Турции заявили, что страна не сможет принять афганских беженцев

У Турции нет возможности принять даже одного беженца из Афганистана. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь правящей в стране Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

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Он отметил, что Турция не является лагерем беженцев, добавив, что границы страны находятся под тщательной охраной. Вместе с тем, чиновник указал на то, что нельзя оставлять народ Афганистана в одиночестве.

По словам Челика, турецкий лидер Тайип Эрдоган ведет обсуждение по вопросу Афганистана, в частности, с президентом РФ Путиным и канцлером Германии Меркель.

В августе боевики террористического движения «Талибан», запрещенного в России, захватили столицу Афганистана Кабул. В тот же день президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. Афганистан оказался полностью под властью талибов в течение месяца после вывода оттуда войск западной коалиции во главе с США.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:АфганистанТурция
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