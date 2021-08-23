В Турции заявили, что страна не сможет принять афганских беженцев

Он отметил, что Турция не является лагерем беженцев, добавив, что границы страны находятся под тщательной охраной. Вместе с тем, чиновник указал на то, что нельзя оставлять народ Афганистана в одиночестве.



По словам Челика, турецкий лидер Тайип Эрдоган ведет обсуждение по вопросу Афганистана, в частности, с президентом РФ Путиным и канцлером Германии Меркель.

В августе боевики террористического движения «Талибан», запрещенного в России, захватили столицу Афганистана Кабул. В тот же день президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. Афганистан оказался полностью под властью талибов в течение месяца после вывода оттуда войск западной коалиции во главе с США.

