Air France приостановила полеты над Красным морем из-за неизвестно объекта в небе
5 ноября 202404:01
Авиаперевозчик Air France приостановил полеты над Красным морем, сообщает Agence France Press.
Это произошло после того, как пилоты заметили неизвестный светящийся объект в небе, когда пролетали над Суданом.
Авиакомпания изменила маршрут некоторых рейсов, а некоторые самолеты вернулись на посадку в аэропорты вылета.
Из-за ограничений возросло время полета в Антананариву, Найроби, на Маврикий и Реюньон.
Ранее неизвестный объект сбили в небе около египетского курорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru