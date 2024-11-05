Air France приостановила полеты над Красным морем из-за неизвестно объекта в небе

Это произошло после того, как пилоты заметили неизвестный светящийся объект в небе, когда пролетали над Суданом.

Авиакомпания изменила маршрут некоторых рейсов, а некоторые самолеты вернулись на посадку в аэропорты вылета.

Из-за ограничений возросло время полета в Антананариву, Найроби, на Маврикий и Реюньон.

Ранее неизвестный объект сбили в небе около египетского курорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

