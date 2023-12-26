СМИ: Неизвестный объект сбили в небе около египетского курорта

По информации СМИ, этот объект сбили в двух километрах от Дахаба.

За последние месяцы египетские СМИ много раз сообщали о работе ПВО над регионом. Так, летающие объекты сбивали у побережья курортных городов Синайского полуострова, которые расположены около границы с Израилем.

Ранее генеральный директор программы лояльности СберСпасибо Екатерина Звонова заявила, что в преддверии Нового года особой популярностью у россиян пользуются туры в Турцию, Египет, Таиланд, ОАЭ, Индию и на Кубу, напоминает «Радиоточка НСН».

