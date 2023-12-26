СМИ: Неизвестный объект сбили в небе около египетского курорта
Неизвестный объект сбили в небе около курортного города Дахаб в Египте на Красном море, передает местный телеканал Al Qahera News.
По информации СМИ, этот объект сбили в двух километрах от Дахаба.
За последние месяцы египетские СМИ много раз сообщали о работе ПВО над регионом. Так, летающие объекты сбивали у побережья курортных городов Синайского полуострова, которые расположены около границы с Израилем.
Ранее генеральный директор программы лояльности СберСпасибо Екатерина Звонова заявила, что в преддверии Нового года особой популярностью у россиян пользуются туры в Турцию, Египет, Таиланд, ОАЭ, Индию и на Кубу, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Единственный наземный КПП на границе с Грузией закрыли из-за снегопадов
- Тайвань объявил о расширении ограничения на экспорт в Россию
- Киркоров публично извинился за «голую вечеринку» в Москве
- СМИ: Зрители сдают билеты на концерт Лолиты в Подмосковье
- Исследование: Айтишники ездят на Subaru, а финансисты выбирают Haval
- СМИ: Неизвестный объект сбили в небе около египетского курорта
- Авиастроительная корпорация объявила о выполнении гособоронзаказа за год
- СМИ заявили о задержании мэра Кургана Елены Ситниковой
- Агрессивных бродячих собак разрешили усыплять в Астраханской области
- Роман «1984» Оруэлла воровали из магазинов в 2023 году чаще всего
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru