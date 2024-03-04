Неизвестный объект упал на севере Польши

Уточняется, что инцидент произошёл в Варминско-Мазурском воеводстве в одной из деревень в районе Милакова.

По словам представителя местной полиции Рафала Яцковского, по предварительной информации, это метеозонд.

«Полицейские сейчас охраняют его и передадут армии. Мы будем выяснять, что это за объект и откуда он прилетел», – цитирует правоохранителя РИА Новости.

Ранее польская прокуратура начала расследование уголовного дела о залетевшей на территорию республики 29 декабря 2023 года ракете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».