Неизвестный объект упал на севере Польши
Неизвестный объект упал на севере Польши. Об этом заявили в пресс-службе комендатуры полиции Оструды.
Уточняется, что инцидент произошёл в Варминско-Мазурском воеводстве в одной из деревень в районе Милакова.
По словам представителя местной полиции Рафала Яцковского, по предварительной информации, это метеозонд.
«Полицейские сейчас охраняют его и передадут армии. Мы будем выяснять, что это за объект и откуда он прилетел», – цитирует правоохранителя РИА Новости.
Ранее польская прокуратура начала расследование уголовного дела о залетевшей на территорию республики 29 декабря 2023 года ракете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шольц выступил против экстрадиции Ассанжа в США
- В Киеве отказались вести переговоры с Россией о продлении транзита газа
- ВЦИОМ: Порядка 80% россиян собираются прийти на выборы президента России
- В России объемы выдачи автокредитов выросли на 77%
- Шольц пояснил, почему он против передачи Украине ракет Taurus
- Ещё одного боевика ищут в Ингушетии после штурма в Карабулаке
- Жительница США выиграла в лотерею $1 млн в свой день рождения
- Министры энергетики ЕС поддержали продление ограничений на потребление газа
- Глава МАГАТЭ посетит Россию 5 марта
- Еврокомиссия оштрафовала Apple на 1,84 млрд евро за приложение Apple Music
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru