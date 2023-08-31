Афросоюз приостановил деятельность Габона в организации

Африканский союз объявил о приостановке участия Габона во всей деятельности организации, пишет ТАСС.

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Афросоюз ввел ограничения в отношении Габона до восстановления конституционного порядка в стране. Организация осудила военный переворот и отстранение от власти президента Али бен Бонго Ондимба.

Переворот в Габоне произошел 30 августа. Военные заявили о закрытии границ.

Министерство иностранных дел России предупредило об опасности поездок в Габон, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с телетрансляции
ТЕГИ:Военный ПереворотАфрика

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