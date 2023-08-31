Афросоюз приостановил деятельность Габона в организации
31 августа 202320:24
Африканский союз объявил о приостановке участия Габона во всей деятельности организации, пишет ТАСС.
Афросоюз ввел ограничения в отношении Габона до восстановления конституционного порядка в стране. Организация осудила военный переворот и отстранение от власти президента Али бен Бонго Ондимба.
Переворот в Габоне произошел 30 августа. Военные заявили о закрытии границ.
Министерство иностранных дел России предупредило об опасности поездок в Габон, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru