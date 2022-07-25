AFP: во Франции открыли расследование в отношении имущества российских предпринимателей

По данным AFP, Центральное управление по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями открыло дело после жалобы от антикоррупционной неправительственной организацией Transparency International.

По информации газеты Le Parisien, речь идёт об активах, которые во Франции приобрели бизнесмены из РФ, якобы близкие к российским властям и, в частности, к президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в своём Twitter заявил, что французские таможенники арестовали яхту Amore Vero, которая, по его словам, «принадлежит российскому олигарху».

