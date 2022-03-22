Италия заморозила более 800 миллионов евро активов российских олигархов

При этом Моравецкий сослался на поляков, «которые не понимают: раз итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, почему мы не можем такие действия проводить».

Ранее финансовая гвардия Италии арестовала долю недвижимости на Сардинии, которая принадлежит попавшему под санкции российскому бизнесмену Петру Авену.



