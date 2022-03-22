Италия заморозила более 800 миллионов евро активов российских олигархов
Италия заморозила активы российских олигархов на сумму более 800 миллионов евро, заявил итальянский премьер-министр Марио Драги, передает РИА Новости.
Он отметил, что это касается граждан РФ, которые попали под санкции Евросоюза.
Накануне стало известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен конфисковывать имущество российских олигархов. По его словам, правительство страны намерено произвести соответствующие изменения в законодательство, чтобы обеспечить возможности такой конфискации.
При этом Моравецкий сослался на поляков, «которые не понимают: раз итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, почему мы не можем такие действия проводить».
Ранее финансовая гвардия Италии арестовала долю недвижимости на Сардинии, которая принадлежит попавшему под санкции российскому бизнесмену Петру Авену.
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