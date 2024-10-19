Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий
Аэропорт Данидин в Новой Зеландии запретил пассажирам и провожающим обниматься дольше трех минут. На соответствующее объявление обратили внимание журналисты CNN.
«Для более нежного прощания, пожалуйста, воспользуйтесь парковкой», — говорится на баннерах внутри здания. Администрация объяснила ограничения постоянными заторами из-за обнимающихся и требованиями безопасности. Впрочем, многие пассажиры назвали решение антигуманным.
Директору гавани пришлось объясняться на радио. Он заявил, что согласно исследованиям, 20-секундного объятия достаточно для выброса гормона любви. Более того, чем быстрее пассажиры будут обниматься, тем больше людей успеют получить объятия. При этом на парковке аэропорта с 1200 мест можно находиться бесплатно целых 15 минут, и за время работы администрация видела там «интересные вещи».
Ранее в Японии в аэропорту префектуры Миядзаки произошел хлопок на одной из рулежных дорожек, все рейсы в авиагавани отменили, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий
- На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей
- Мизулина не приняла извинения Лебедева
- Ринго Старр анонсировал новый кантри-альбом «Look Up»
- В Челябинске зарезали рэпера Трикопюшона
- Грузовик и газель загорелись после ДТП в Подмосковье
- СМИ: Находящемуся в СИЗО экс-мэру Сочи отказали в отправке на СВО
- Число ДТП с каршерингом в Москве снизилось на 18%
- Число погибших при взрыве газа в Кирсанове выросло до четырех
- На MotoGP два гонщика столкнулись и вылетели с трассы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru