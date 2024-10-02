Японский аэропорт Миядзаки отменил все рейсы из-за возможного взрыва

Все рейсы в аэропорту японской префектуры Миядзаки отменили после, предположительно, взрыва на одной из рулежных дорожек. Об этом сообщил телеканал NHK.

По данным японских СМИ, в районе дорожки произошел хлопок, в небо поднялся дым, в результате было повреждено асфальтовое покрытие. Как отмечала пожарная служба, сведений о пострадавших нет, напоминает Ura.ru.

«Сотрудник в диспетчерской вышке подтвердил, что обрушение произошло на рулежной дорожке незадолго до 8 утра (02.00 мск). Мы в настоящее время проверяем, было ли это взрывом», — рассказал телеканалу представитель аэропорта.

Причину ЧП устанавливают. По словам собеседника NHK, в ближайшее время «нет шансов на открытие полос». На месте инцидента находятся два расчета противопожарных служб.

