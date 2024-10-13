На северо-востоке Турции молния ударила в аэропорт
13 октября 202415:10
В аэропорт Ризе Атвин на северо-востоке Турции ударила молния, сообщил турецкий сервис гражданской авиации HavaSosyalMedya.
Инцидент произошел перед вылетом рейса. Молния ударила в аэропорт, когда дверь воздушного судна начала закрываться.
Пострадал оперативный сотрудник аэропорта. Он потерял создание и упал. Мужчину госпитализировали.
Ранее Армянская атомная электростанция остановила работу из-за удара молнии, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru