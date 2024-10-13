На северо-востоке Турции молния ударила в аэропорт

В аэропорт Ризе Атвин на северо-востоке Турции ударила молния, сообщил турецкий сервис гражданской авиации HavaSosyalMedya.

При ударе молнии в Китае погибли шесть человек

Инцидент произошел перед вылетом рейса. Молния ударила в аэропорт, когда дверь воздушного судна начала закрываться.

Пострадал оперативный сотрудник аэропорта. Он потерял создание и упал. Мужчину госпитализировали.

Ранее Армянская атомная электростанция остановила работу из-за удара молнии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Юлий Ахромеев
ТЕГИ:АэропортТурцияМолния

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