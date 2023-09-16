Аэромобильный госпиталь МЧС РФ прибыл в Ливию
Аэромобильный госпиталь МЧС России прибыл в пострадавшую от наводнения Ливию, сообщили в ведомстве.
Кроме того, первые 50 сотрудников МЧС доставлены в Ливию, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В первую очередь, российские спасатели отправятся в Дерну. У них есть плавсредства и водолазное оборудование, необходимое для проведения поисково-спасательных работ.
Ранее стало известно, что число погибших в результате ливней и наводнений, которые обрушились на северо-восточные районы Ливии, превысило 11 тысяч человек, сообщает ливийское общество Красного Полумесяца.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru