Аэромобильный госпиталь МЧС РФ прибыл в Ливию

Кроме того, первые 50 сотрудников МЧС доставлены в Ливию, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В первую очередь, российские спасатели отправятся в Дерну. У них есть плавсредства и водолазное оборудование, необходимое для проведения поисково-спасательных работ.

Ранее стало известно, что число погибших в результате ливней и наводнений, которые обрушились на северо-восточные районы Ливии, превысило 11 тысяч человек, сообщает ливийское общество Красного Полумесяца.

