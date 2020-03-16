Туристам возвращают деньги за страховку при отмене поездки

«Ингосстрах» возвращает средства клиентам, которые приобрели полисы страхования выезжающих за рубеж (ВЗР), но в связи с распространением коронавируса отменили свою поездку. Выплата средств осуществляется без комиссии и каких-либо удержаний.

Начальник управления интернет-продаж СПАО «Ингосстрах» Евгений Демидов сообщил, что на текущей неделе зафиксировано снижение онлайн-продаж полисов на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Причина в сокращении количества путешествующих, отмене поездок из-за коронавируса, отмене авиарейсов, переносе или отказе от отпусков. Клиенты звонят, просят отменить покупку полиса, вернуть деньги. Мы идем навстречу клиентам. В ситуации высокой неопределенности мы рекомендуем оформлять онлайн годовые полисы страхования путешествующих. Такой полис не привязан к конкретным датам поездок. Можно указать только количество дней, которое вы планируете провести за границей в течение года. Соответственно если поменяются даты поездок, страховой полис все-равно будет действовать во время путешествия. При этом стоимость такого полиса не дороже, чем если оформлять страховой полис на конкретные даты», - подчеркнул Евгений Демидов.

Уточняется, что для аннулирования страхового полиса и возвращения его стоимости необходимо предварительно до окончания срока действия полиса позвонить в контакт-центр компании по телефону (495) 956-5555 и сообщить о своем намерении. Специалисты контакт-центра проконсультируют по всем вопросам, в том числе по возврату средств. После завершения срока действия договора страхования (срока действия полиса) необходимо прийти в офисы компании и написать заявление о том, что запланированная поездка не состоялась, указать удобный способ возврата средств и реквизиты. С собой клиенту необходимо иметь заграничный и российский паспорта.

Возврат стоимости страхового полиса по ВЗР в связи с несостоявшейся зарубежной поездкой возможен и по другим причинам, не связанным с распространением коронавируса.

Напомним, что новый вид вируса COVID-19 был зафиксирован в декабре прошлого года в Китае в городе Ухань, он адаптировался для передачи между людьми. Коронавирус опасен тем, что вызывает быстрое развитие пневмонии. На специальном портале можно в режиме реального времени получать информацию о распространении вируса в мире.

