WSJ: США обсуждают с адвокатами Ассанжа смягчение обвинений
Министерство юстиции США рассматривает возможность смягчить обвинения в адрес основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в обмен на признание вины. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне.
По мнению собеседников издания, предлагаемая сделка положит конец юридическому разбирательству, вызванному крупной утечкой секретных разведданных США. Представители Минюста и адвокаты Ассанжа провели предварительные переговоры.
При этом газета указала на риск того, что переговоры сойдут на нет. В США по совокупности предъявленных обвинений Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы.
Ранее жена 52-летнего журналиста заявила об ухудшении его здоровья в лондонской тюрьме, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- WSJ: США обсуждают с адвокатами Ассанжа смягчение обвинений
- Секретарь СНБО Украины Данилов нецензурно оскорбил спецпредставителя КНР
- Польские фермеры заблокировали дороги по всей стране
- Нейросеть «Жириновский» предложила дать Кологривому роль Немцова
- На Украине назвали нечестным требование США воевать в кредит
- Захарова заявила о планах НАТО открыть против РФ второй фронт на Кавказе
- SHAMAN поддержал инициативу включить его песни в школьную программу
- ФРС США сохранила процентную ставку на уровне 5,25-5,5%
- СМИ: ВС РФ поразили завод по производству беспилотников в Харькове
- США объявили об эвакуации своих граждан с Гаити
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru