WSJ: США обсуждают с адвокатами Ассанжа смягчение обвинений

Министерство юстиции США рассматривает возможность смягчить обвинения в адрес основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в обмен на признание вины. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Шольц выступил против экстрадиции Ассанжа в США

По мнению собеседников издания, предлагаемая сделка положит конец юридическому разбирательству, вызванному крупной утечкой секретных разведданных США. Представители Минюста и адвокаты Ассанжа провели предварительные переговоры.

При этом газета указала на риск того, что переговоры сойдут на нет. В США по совокупности предъявленных обвинений Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы.

Ранее жена 52-летнего журналиста заявила об ухудшении его здоровья в лондонской тюрьме, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ТЕГИ:Джулиан АссанжСША

Горячие новости

Все новости

партнеры