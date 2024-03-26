Лондонский суд вынес решение в пользу Ассанжа
Лондонский суд вынес решение в пользу Джулиана Ассанжа, он сможет продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах, передает ТАСС.
Суд Лондона дал правительству США три недели, чтобы предоставить гарантии, что права Ассанжа в суде будут соблюдаться и что ему не грозит смертная казнь.
Министерство юстиции США рассматривает возможность смягчить обвинения в адрес основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в обмен на признание вины. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне.
По мнению собеседников издания, предлагаемая сделка положит конец юридическому разбирательству, вызванному крупной утечкой секретных разведданных США. Представители Минюста и адвокаты Ассанжа провели предварительные переговоры, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru