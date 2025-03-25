Адвокат: Много свидетелей по делу Депардье о домогательствах не заслушали

По его словам, именно истцы выступают против всех возможных действий, которые могут доказать, что их обвинения ложные.

24 марта в суде Парижа начались слушания по делу против актера о домогательствах во время съёмок картины 2021 года «Зелёные ставни». Рассматриваются жалобы двух женщин 54 и 34 лет - декоратора и ассистента режиссера.

Жерара Депардье могут исключить из Союза кинематографистов РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

