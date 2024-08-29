Адвокат Дурова заявил, что он скоро внесет залог в 5 млн евро

Создатель Telegram Павел Дуров еще не внес залог в размере 5 млн евро, запрошенный французским правосудием, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление его адвоката Давида-Оливье Камински.

Дурова освободили из-под стражи в Париже

По его словам, бизнесмен скоро внесет эту сумму.

Дурова обвинили в соучастии в распространении детского порно, обороте наркотиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алексей Зотов
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