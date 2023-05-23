Адмирал ВМС США: дефолт может обернуться катастрофой для ВС
Предполагаемый дефолт по госдолгу США станет катастрофой для американских вооруженных сил, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начальника штаба ВМС США адмирала Майкла Гилдея.
По его словам, «это будет иметь серьезные последствия для моряков, военнослужащих, членов их семей, а также для арсенала демократии по всей стране».
Гилдей подчеркнул, что дефолт может подорвать доверие к Вашингтону со стороны их союзников и партнеров, а также самих граждан.
Ранее Минфин США заявил, что страна может не дотянуть до 15 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru