Адмирал ВМС США: дефолт может обернуться катастрофой для ВС

По его словам, «это будет иметь серьезные последствия для моряков, военнослужащих, членов их семей, а также для арсенала демократии по всей стране».

Гилдей подчеркнул, что дефолт может подорвать доверие к Вашингтону со стороны их союзников и партнеров, а также самих граждан.

Ранее Минфин США заявил, что страна может не дотянуть до 15 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

