Нефть в счет долга. Эксперт о предложении Венесуэлы
Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России в эфире НСН предложили Игорю Сечину оценить риски приобретения нефтяной венесуэльской компании.
Правительство Венесуэлы может передать российской «Роснефти» полный контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA, сообщает венесуэльская газета El Nacional со ссылкой на источники в энергетической отрасли республики. По мнению издания, с помощью сделки венесуэльские власти они хотят добиться списания долга перед Россией.
Как утверждает El Nacional, в Москве предложение восприняли, скорее, положительно. Венесуэлу уже посетили российские специалисты, которые оценили ситуацию в PDVSA и жизнеспособность предложенного соглашения.
Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в эфире НСН предположил, что правительству Венесуэлы выгодно переложить проблему на чужие плечи. Целесообразность сделки для России эксперт назвать затруднился.
«Передача контроля, конечно, реализуема. Это суверенное право Венесуэлы, с ним вряд ли кто-нибудь может поспорить. Нужно ли это России? Это сложный вопрос. Положение, в котором находится Венесуэла, это катастрофа. Контроль над основной нефтяной компанией – скорее бремя, чем благо, потому обязательств много, а возможностей мало. Как компания будет выходить из положения, совершенно непонятно. В этой ситуации правительству Венесуэлы выгоднее переложить на чужие плечи эту проблему. Для России здесь могут быть некоторые перспективы на будущее. Кризис не вечен, и если из него удастся выйти без разрушения страны, позиции Роснефти будут сильно укреплены. Это вопрос скорее геополитический, чем технологический. Сам по себе нефтегазовый комплекс Венесуэлы представляет значительный интерес. Там и запасов много, там и рынки сбыта рядом. Но состояние катастрофы не дает понятия, что в этой ситуации надо делать. Это область деятельности Сечина (Игорь Сечин, глава «Роснефти» - прим. НСН). Ему может быть виднее. Как он поступит, я не знаю. Но без предварительного обсуждения этой проблемы венесуэльское правительство не стало бы делать такие заявления», - предположил он.
Как пишет источник издания El Nacional, сейчас стороны ищут законные способы передачи «Роснефти» контроля над венесуэльской госкомпанией, которые позволили бы избежать приватизации. В соответствии с местным законодательством такой шаг должен будет получить одобрение национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы, которая под контролем оппозиции, отмечает газета.
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