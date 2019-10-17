Нефть в счет долга. Эксперт о предложении Венесуэлы

«Передача контроля, конечно, реализуема. Это суверенное право Венесуэлы, с ним вряд ли кто-нибудь может поспорить. Нужно ли это России? Это сложный вопрос. Положение, в котором находится Венесуэла, это катастрофа. Контроль над основной нефтяной компанией – скорее бремя, чем благо, потому обязательств много, а возможностей мало. Как компания будет выходить из положения, совершенно непонятно. В этой ситуации правительству Венесуэлы выгоднее переложить на чужие плечи эту проблему. Для России здесь могут быть некоторые перспективы на будущее. Кризис не вечен, и если из него удастся выйти без разрушения страны, позиции Роснефти будут сильно укреплены. Это вопрос скорее геополитический, чем технологический. Сам по себе нефтегазовый комплекс Венесуэлы представляет значительный интерес. Там и запасов много, там и рынки сбыта рядом. Но состояние катастрофы не дает понятия, что в этой ситуации надо делать. Это область деятельности Сечина (Игорь Сечин, глава «Роснефти» - прим. НСН). Ему может быть виднее. Как он поступит, я не знаю. Но без предварительного обсуждения этой проблемы венесуэльское правительство не стало бы делать такие заявления», - предположил он.

Как пишет источник издания El Nacional, сейчас стороны ищут законные способы передачи «Роснефти» контроля над венесуэльской госкомпанией, которые позволили бы избежать приватизации. В соответствии с местным законодательством такой шаг должен будет получить одобрение национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы, которая под контролем оппозиции, отмечает газета.

