Американская сторона хочет задешево выкупить принадлежавшую европейским компаниям долю в газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью каналу RT India.

Глава МИД обратил внимание, что США желают восстановить взорванные «Северные потоки», при этом во время президентства Джо Байдена в Вашингтоне заявляли, что трубопроводы не будут работать. Теперь американцы хотят выкупить часть, принадлежавшую компаниям из Европы за деньги почти в десять раз меньшие, чем изначально было вложено европейской стороной.

«А если они это сделают, то заставят немцев вернуть себе свое национальное достоинство и сказать, мол, хорошо, мы будем пользоваться этим газопроводом. Но цены будут уже не результатом договоренности между поставщиком Россией и Германией», - подчеркнул Лавров.

Министр добавил, что США, которые выкупят «трубу», будут диктовать цены.

Ранее глава Третьего Европейского департамента МИД Олег Тяпкин обвинил Германию в нарушении международных обязательств в расследовании подрывов «Северных потоков», пишет 360.ru.

