Абхазия заявила о запрете импорта мандаринов в Россию
Россия ввела запрет на ввоз мандаринов из Абхазии. Об этом сообщил и.о. премьера республики Валерий Бганба. По его словам, ограничение связано с решением санитарных служб. При этом аналогичные службы Абхазии не подтвердили нахождение во фруктах некоей вредоносной мушки.
Бганба утверждает, что импорт Россия прекратила по политическим причинам, передает «Интерфакс».
«Обычно эту мушку находят на российской стороне в преддверии внеочередных выборов в Абхазии», - сказал и.о. премьера. Он добавил, что мера затронет самые бедные слои населения, которые живут благодаря своему урожаю.
Ранее парламент Абхазии проголосовал против ратификации соглашения с Россией об инвестициях, вызвавшего протесты оппозиции. Большинство депутатов высказались против. На 15 февраля в республике назначены внеочередные президентские выборы.
Абхазия после президентских выборов поставит перед Россией вопросы, касающиеся пунктов инвестсоглашения, и честно уведомит о тех линиях, за которые не может выйти в документе, допустил глава торгового представительства Абхазии в России, член дипломатического клуба МИД РФ Олег Барциц в разговоре с НСН.
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