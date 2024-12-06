Абхазия заявила о запрете импорта мандаринов в Россию

«Обычно эту мушку находят на российской стороне в преддверии внеочередных выборов в Абхазии», - сказал и.о. премьера. Он добавил, что мера затронет самые бедные слои населения, которые живут благодаря своему урожаю.

Ранее парламент Абхазии проголосовал против ратификации соглашения с Россией об инвестициях, вызвавшего протесты оппозиции. Большинство депутатов высказались против. На 15 февраля в республике назначены внеочередные президентские выборы.

Абхазия после президентских выборов поставит перед Россией вопросы, касающиеся пунктов инвестсоглашения, и честно уведомит о тех линиях, за которые не может выйти в документе, допустил глава торгового представительства Абхазии в России, член дипломатического клуба МИД РФ Олег Барциц в разговоре с НСН.



