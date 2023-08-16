A-haber: в Стамбуле остался запас воды на 61 день

По данным мэрии, запасы воды снизились на 33,4%. Их хватит на два месяца.

В 6 из 10 водохранилищ мегаполиса запасы воды опустились ниже 20% от нормы. Наиболее сложная ситуация у плотины Пабучдере в европейской части города.

Власти Турции ранее приступили к подготовке Стамбула к возможному землетрясению. В правительстве республики уточнили, что 600 тысяч зданий в городе находятся в зоне особого риска, передает «Радиоточка НСН».

