A-haber: в Стамбуле остался запас воды на 61 день
16 августа 202321:58
Запасы воды в 16-миллионом Стамбуле резко снизились из-за засушливого лета. Об этом сообщил телеканал A-haber.
По данным мэрии, запасы воды снизились на 33,4%. Их хватит на два месяца.
В 6 из 10 водохранилищ мегаполиса запасы воды опустились ниже 20% от нормы. Наиболее сложная ситуация у плотины Пабучдере в европейской части города.
Власти Турции ранее приступили к подготовке Стамбула к возможному землетрясению. В правительстве республики уточнили, что 600 тысяч зданий в городе находятся в зоне особого риска, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru