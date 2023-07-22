Вильфанд предупредил о переходе аномальной жары из Европы в Турцию
Аномальная жара в Европе из-за «теплового взрыва» в пустыне Сахара распространится на юг Турции, высокие температуры ожидаются в регионе уже на этих выходных. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.
«Если в Стамбуле, в Анкаре, на севере Турции - температура около 35 градусов, то на юге, на побережье Средиземного моря - 40-45 градусов в эти выходные, температура воды - 25-26 градусов», — указал специалист.
При этом погода в центре Западной Европы становится более благоприятной. Так, в Германии и Франции ожидается около 25 градусов. В то же время жара до 40 градусов сохраняется в Испании и на юге Италии.
Ранее стало известно, что в Европу придут рекордные температуры до 50 градусов по Цельсию из-за антициклона «Харон» из Сахары, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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