СМИ: Евросоюз хочет установить потолок цен на российскую нефть из-за мобилизации

Государства, входящие в Европейский союз, будут стремиться в течение нескольких недель заключить соглашение, которое бы установило потолок цен на российскую нефть, после объявления частичной мобилизации в РФ, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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По их словам, несмотря на новые усилия Еврокомиссии, у данного плана много препятствий, и не факт, что удастся достигнуть положительного результата. Представители государств-членов встретятся с комиссией на предстоящих выходных для обсуждения новых антироссийских санкций, которые, помимо потолка цен на нефть, могут включать новые ограничения в отношении отдельных лиц и секторов, таких как технологии и предметы роскоши.

Санкции будут направлены на «технологическую часть отношений с РФ». Также под них попадут физлица, имена которых пока не называются, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЦены На НефтьЕвросоюз
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