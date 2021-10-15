78-летний лидер Pink Floyd взял в жены 43-летнюю водительницу

78-летний основатель и бывший лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс взял в жены 43-летнюю Камилу Чавис, передает New York Post.

До свадьбы пара встречалась 5 лет. Они познакомились на концерте Уотерса на фестивале «Коачелла». Чавис работала там водительницей автомобиля, на котором перемещался Уотерс.

Это уже пятый брак Уотерса. Предпоследнее бракосочетание состоялось в 2012 году, когда он женился на актрисе Лори Дернинг. Они развелись через 3 года.

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Ранее музыкант Pink Floyd раскритиковал предложение Марка Цукерберга о покупке песни.

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс резко отказал основателю Facebook в покупке песни для продвижения социальных сетей. Музыкант написал об этом на форуме в поддержку основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Музыканты
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