«Музыканта не уничтожить». Группа «Аффинаж» ответила Земфире

Группа Аффинаж: «Конечно, профессию музыканта пандемия не уничтожила, как не могли это сделать и самые жесткие гонения. Во все времена музыканты продолжали играть музыку, потому что это не совсем профессия, а в некотором смысле потребность внутренняя. Работать, конечно, стало сложнее, онлайн-мероприятия нисколько ситуацию не исправляют, потому что как бы банально это не звучало, на онлайн-мероприятия люди не покупают билеты. Нас все это время сильно поддерживали наши слушатели, они покупали мерч, слушали наши песни на стримингах и поэтому мы – группа «Аффинаж» - не останавливали работу ни на один день. И даже практически записали новый альбом», - рассказали артисты Радиоточке НСН.

