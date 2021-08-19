«Музыканта не уничтожить». Группа «Аффинаж» ответила Земфире
Группа «Аффинаж» специально для НСН подготовил топ главных, на их взгляд, новостей уходящего дня.
Земфира заявила, что пандемия уничтожила профессию музыканта
Исполнительница и автор песен подвергла критике онлайн-концерты, отметив, что не может себе этого позволить из-за больших расходов и практики "пиратства", при которой слушатели не платят за виртуальный контент. "Площадка/звук/свет/репетиции - всё это оплачиваю я", - поделилась Земфира. Артистка также призвала всех привиться, чтобы вернуться к нормальной жизни.
Группа Аффинаж: «Конечно, профессию музыканта пандемия не уничтожила, как не могли это сделать и самые жесткие гонения. Во все времена музыканты продолжали играть музыку, потому что это не совсем профессия, а в некотором смысле потребность внутренняя. Работать, конечно, стало сложнее, онлайн-мероприятия нисколько ситуацию не исправляют, потому что как бы банально это не звучало, на онлайн-мероприятия люди не покупают билеты. Нас все это время сильно поддерживали наши слушатели, они покупали мерч, слушали наши песни на стримингах и поэтому мы – группа «Аффинаж» - не останавливали работу ни на один день. И даже практически записали новый альбом», - рассказали артисты Радиоточке НСН.
В России предложено упростить процедуру техосмотра
Речь идет об отказе в проверки коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов, способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла, проверки на наличие в автомобиле аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя. Также предполагается отказаться от замера уровня шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе
Группа Аффинаж: «Очень жаль, что я узнал об этой новости уже сейчас, когда уже продал своего старенького баварца с убитым фильтром. Можно было не рыдать при расставании и не мучиться от совестливых мыслей, что катаюсь по городу с опасным выхлопом», - рассказал Эм Калинин.
Россияне пожаловались на ухудшение качества колбасы
Качество продуктов питания в России после начала пандемии COVID-19 снизилось. Так считают 39% опрошенных россиян. При этом, больше всего претензий – к колбасе, молоку и сыру. Об этом говорится в исследовании, проведенном Центром изучения потребительского поведения Роскачества.
Группа Аффинаж: «Лично я колбасу не очень люблю, а вот что касается молочных продуктов, то тут для меня все очень просто. Я сам родом из Вологды, и даже живя в Петербурге, в магазинах всегда нахожу именно вологодскую молочную продукцию. Вологодское масло, Вологодское молоко в качестве не потеряли. Всем рекомендую», - посоветовал Сергей Шиляев.
Тилль Линдеманн выступит на Красной площади
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн станет специальным гостем XIV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».
Группа Аффинаж: «Он молодец! Мне бы хотелось пройти путь Тилля Линдеманна от вокалиста великой группы до маститого порно-актера. Конечно, учитывая, что я русский, влиться хотелось бы в немецкую порно-индустрию», - пошутил Калинин.
Эм Калинин и Сергей Шиляев возобновили работу над проектом «Мистер Быдлоцикл»
Скоро артисты представят новый релиз своего сайд-проекта.
Группа Аффинаж: «Мы уже готовим новую концертную программу. А также ждите наш новый сингл под названием «Самопал»», - поделились музыканты
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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